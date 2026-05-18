Lautaro Martinez ha pubblicato sui propri canali social numerose foto che lo vedono a fianco della moglie Agustina, dei figli, dei genitori, tutti accorsi a godersi la festa sul prato del Meazza in occasione di Inter-Verona. A tutti loro, l'argentino ha dedicato questa mattina un messaggio.

"Quelli che sono sempre dietro di me quando le cose non vanno come si desidera. Quelli che sono sempre lì nei momenti più difficili e duri di questo lungo viaggio. Sono quelli che meritano di essere lì quando tutto è felicità e possiamo dire che tutto lo sforzo quotidiano è stato degno. LA MIA FAMIGLIA!! Vi amo tanto".