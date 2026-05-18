Curtis Jones lo scorso gennaio poteva vestirsi di nerazzurro qualora un paio di incastri fossero andati a buon fine. Non è successo, e il centrocampista è rimasto al Liverpool, senza però perdere di vista la volontà di cambiare aria per trovare nuovi stimoli e maggior considerazione altrove. Anche a Milano, dove sarebbe andato volentieri a inizio 2026. L'argomento viene trattato oggi anche da The Times, che torna al gennaio scorso quando i nerazzurri provarono a intavolare una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto.

Oggi la situazione è cambiata, perché il Liverpool sarebbe aperto a una cessione ma la richiesta è molto alta: 35 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e il rischio di perdere Jones a zero tra un anno. La valutazione nasce dall'interesse, sempre risalente a gennaio, del Tottenham, che poi ha scelto di virare su Connor Gallagher dell'Atletico Madrid pagandolo proprio quella cifra, che fa così da base a ogni trattativa.

La testata britannica aggiunge che nell'operazione potrebbe essere inserito un giocatore per cui i Reds avevano bussato al portone in Viale della Liberazione, Denzel Dumfries, che ha una clausola da 25 milioni di euro ed è un giocatore assai gradito al connazionale Arne Slot, manager del Liverpool.