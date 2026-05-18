Si è verificato anche un piccolo momento di apprensione nella notte della festa dell'Inter in Piazza Duomo. I numerosissimi fuochi d'artificio esplosi per tutta la serata hanno infatti causato un principio d'incendio sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M nei pressi proprio della piazza dove 50mila persone si sono concentrate per il clou dei festeggiamenti per la squadra di Cristian Chivu. Lo riferisce Sport Mediaset.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per tenere sotto controllo la situazione. L'ipotesi è che proprio un petardo o fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco che hanno tenuto la situazione sotto controllo.