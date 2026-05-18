Ieri sera alla Unipol Domus di Cagliari la squadra sarda ha raggiunto la matematica salvezza a un turno di campionato dalla fine, superando 2-1 in rimonta il Torino. Un successo che scaccia via definitivamente i brutti pensieri e permette al club rossoblu di pianificare una nuova stagione nel massimo campionato. Tra i protagonisti in campo anche Sebastiano Esposito, che con un destro angolato dal limite dell'area ha rimesso il risultato in parità poco dopo il vantaggio a sorpresa dei granata firmato Rafael Obrador. Allo scadere del primo tempo il colpo di testa di Yerry Mina che fissa il punteggio finale.

Con il suo gol Seba si è anche fatto un regalo personale. Con la matematica salvezza del Cagliari scatta infatti l'obbligo di acquisto del canterano dell'Inter. Ai nerazzurri andranno 4 milioni di euro più il 40% di una futura eventuale rivendita del classe 2002. Per lui contratto fino al 2030 e, finalmente, la 'stabilità professionale' che cercava da anni. Adesso il secondogenito della famiglia Esposito potrà continuare a crescere calcisticamente in un ambiente ideale per, eventualmente, provare finalmente in futuro una nuova esperienza ad alto livello. Naturalmente l'Inter spera che le sue prestazioni attirino l'interesse di grandi club e che ai 4 milioni attuali se ne possano aggiungere altri.