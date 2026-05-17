Tante, tantissime volte Cristian Chivu ha sottolineato quanto forte sia il suo legame con Pio Esposito, l'attaccante che ha avuto anche nelle giovanili interiste e che quest'anno ha fatto debuttare nel calcio che conta. Chivu ha visto crescere Pio, in tutti i sensi, e anche la scenetta colta dai canali ufficiali del club nerazzurro lo testimonia: prima dell'ingresso in campo dell'attaccante durante la cerimonia di premiazione, infatti, Chivu, alla sue spalle (sarebbe entrato successivamente) scherza con le telecamere portandosi la mano quasi all'altezza dello stomaco dicendo: "Era piccolo così una volta, guardalo ora", per rimarcare quando il ragazzo sia cresciuto. E alla fine, il tecnico romeno si esibisce nell'esultanza tipica dei bicipiti in bella mostra...