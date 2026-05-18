Una festa lunga un giorno per 400mila tifosi. Questa, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, è la prima stima del numero di persone che ha preso parte al corteo che ha accompagnato squadra e staff dell'Inter dallo stadio Giuseppe Meazza fino a piazza del Duomo per festeggiare il Double Scudetto-Coppa Italia degli uomini di Cristian Chivu. Poco dopo le 19.30, esaurita la cerimonia di consegna della coppa e completate tutte le interviste di rito, il pullman scoperto con a bordo giocatori e dirigenti ha lasciato los tadio tra cori e bandiere, dando il via a un percorso che ha attraversato gran parte della città, con Lautaro Martínez, il tecnico nerazzurro e Nicolò Barella tra i più acclamati dalla fiumana di sostenitori presenti lungo il tragitto.
Il pullman scoperto ha poi attraversato Piazzale Lotto, viale Monte Rosa, piazza Amendola, piazza Conciliazione, piazzale Cadorna, per poi virare verso Magenta e piazza Cordusio prima di raggiungere piazza Duomo poco dopo le 23. Rispetto alle previsioni della vigilia il ritardo dell'arrivo del pullman è stato sostanzialmente lieve, non paragonabile a quanto accaduto due anni fa: nel primo tratto il pullman ha proceduto lentamente a causa dell’elevata presenza di pubblico, ma successivamente il percorso è proseguito con maggiore fluidità grazie anche alla chiusura al traffico delle strade interessate. Massiccio il dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento, con il presidio delle forze dell’ordine costantemente visibile lungo tutto il tragitto. Non sono però mancati alcuni momenti di tensione legati alla grande affluenza, tra rallentamenti e anche qualche segnalazione di episodi di furto e disordini nella calca.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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