Se ieri pomeriggio e fino a tarda sera c'è stata solo l'Inter, anche il Verona può legittimamente alzare la mano reclamando un po' di attenzioni. Vero è che il risultato della partita disputata al Meazza contava relativamente, considerato quasi uno step necessario prima di scatenare l'entusiasmo per le strade di Milano, ma il pareggio per 1-1 contro la capolista e fresca campione d'Italia, raggiunto al 91' grazie a un colpo da biliardo di Kieron Bowie, oltre a una piccola soddisfazione del momento rappresenta anche un traguardo statistico per i gialloblu.

Era infatti dal lontano 1987/88 che gli scaligeri con fermavano sul pareggio in trasferta sia la Juventus sia l'Inter. Nello specifico, 0-0 al Comunale di Torino e 1-1 al Meazza. Certo, questo dettaglio non smusserà la delusione per una stagione sotto le aspettative culminata con una retrocessione anticipata, ma quanto meno conferma che la squadra oggi affidata a Paolo Sammarco non ha smesso di lottare sul campo. E se per l'Inter il pareggio è stato ininfluente, per la Juventus, con il senno di poi (dopo il crollo di ieri contro la Fiorentina), è un passo falso determinante nella corsa al piazzamento Champions che oggi è a dir poco compromesso.