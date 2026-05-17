"Sono felice, come credo tutti gli interisti lo siano. Quello che stiamo vivendo al Duomo, coi tifosi che stanno festeggiando da giorni". Debutta così Esteban Cambiasso ai microfoni di Inter TV dalla postazione in Piazza Duomo.

Che cos'ha di speciale questa Inter?

"Ha aperto un ciclo dai numeri notevoli, non solo quello fatto quest'anno ma anche negli anni precedenti. C'è uno zoccolo duro che resiste da anni e sta ottenendo risultati straordinari".

Cosa ha portato Chivu alla squadra?

"Sicuramente è riuscito a far ritrovare entusiasmo. Non era facile subentrare dopo il modo in cui è finita la scorsa stagione, che è stata bellissima ma poi ci siamo fermati. Lui è andato subito al Mondiale per Club, ma poi è entrato nella testa dei ragazzi, che avevano ancora fame, e poi ha messo il suo discorso calcistico".

Quando si rema tutti nella stessa direzione è più facile vincere?

"Sì, aggiungerei anche la dirigenza che ha fatto un grandissimo lavoro scegliendo un uomo della casa. A volte si tende a sopravvalutare l'esperienza ma Cristian aveva già fatto vedere le sue capacità nel nostro settore giovanile e a Parma. I giocatori hanno dato tutto per questo allenatore che è stato scelto, oggi siamo tutti felici perché questo lavoro è andato alla grande".

Questi tre Scudetti vinti da Lautaro quanto ne riflettono la crescita?

"A lui piace vincere, ha sempre la volontà di arrivare ai risultati. Anche lui ha mangiato la merda della scorsa stagione, l'ha mandata giù e a tirare fuori tutto quello che aveva. Anche nonostante qualche piccolo infortunio e un Mondiale che si avvicina".

Quanto è importante avere centrocampisti che possono incidere in termini realizzativi?

"Abbiamo centrocampisti di quantità e qualità, e sanno interpretare più ruoli. I quinti ci hanno dato grosse soddisfazioni, ma tutti hanno contribuito in attacco senza dimenticare che difendere bene è importante per vincere un titolo. I centrocampisti hanno segnato gol importanti, penso alla rete di Calhanoglu contro la Roma quando stavamo andando all'intervallo con un pareggio che avrebbe creato dubbi".

Come stanno vivendo i giocatori questo momento?

"Oggi è una notte che nessuno vorrebbe finisse mai, dove c'è da festeggiare perché quando sei lassù pensi a tutto quello che hai fatto. Non è normale finire una stagione così, anche se sono abituati bene devono capire che questa è comunque qualcosa di straordinario".