Il bottino in campionato di Lautaro Martinez potrebbe fermarsi a 17 centri, come riporta oggi il Corriere dello Sport, vista la volontà di Cristian Chivu di lasciare liberi da subito i giocatori che partiranno per i prossimi Mondiali. Sotto questo aspetto, la rinuncia alla partita di Bologna dipenderà anche dalla volontà dell'argentino. In ogni caso il rompete le righe potrebbe arrivare dopo l'allenamento all'Arena Civica di Milano preceduto da un'esibizione delle Inter Legend.

Ieri l'attaccante non è riuscito ad incrementare il numero di segnature nella Serie A in corso, ma ad oggi resta ancora saldamente in testa alla classifica marcatori. Da quando il massimo campionato italiano è passato a venti squadre, nessun top scorer è mai stato sotto quota 20. In compenso Lautaro potrebbe diventare il secondo nella storia dell'Inter a vincere nello stesso anno Scudetto e classifica marcatori per due volte (all'argentino è già accaduto nell'annata della seconda stella). Meazza fu il primo nel 1929/30 e nel 1937/38, ma in quelle due stagioni non vinse la Coppa Italia.

A Bologna i nerazzurri potrebbero quindi presentarsi senza Lautaro e anche senza gli altri nazionali, con tanti Under 23 che avranno quindi spazio. Una formazione con cui sarà più complicato arrivare alle 89 reti delle stagioni scudettate di Conte e Inzaghi. Oggi l'Inter è infatti a quota 86.