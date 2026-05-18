Tricolore di nome e, per una settimana, di fatto. Per sette giorni, infatti, la fermata di Piazza Tricolore della Metropolitana M4 di Milano, la cosiddetta linea blu, sarà tinta di nerazzurro per celebrare il ventunesimo Scudetto dell'Inter diventando una vera e propria “fermata neroblu”. Un intervento dal forte valore simbolico, in cui il nome stesso della stazione - Tricolore - si intreccia con la conquista del titolo e viene reinterpretato alla luce del successo dell’Inter, portando il segno dello Scudetto nel flusso quotidiano della città.

Con questa iniziativa, collegata all'apertura dell'edicola 'Internazionale 21' in Brera, l’Inter firma un nuovo capitolo del proprio legame con la città, trasformando ancora una volta i luoghi attraversati in spazi che raccontano i colori e l’identità nerazzurra. Un percorso costruito nel tempo, che ha già visto il Club portare il proprio segno in alcuni dei luoghi più iconici di Milano - dalla Galleria Vittorio Emanuele II al Castello Sforzesco, fino alla Montagnetta di San Siro - rendendo il Club non solo protagonista, ma parte integrante dell’identità stessa della città.