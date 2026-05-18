A testimonianza di quanto contasse poco la partita tra Inter e Verona, l'unico quotidiano fra i tre sportivi italiani che alle pagelle aggiunge dei commenti è La Gazzetta dello Sport. Sia il Corriere dello Sport che Tuttosport si affidano al semplice voto.

Sulla rosea il migliore è Sommer, voto 7, che chiude tra gli applausi con una gran parata su Lovric. Di Gennaro, che lo sostituisce, arriva solo al 5,5. In difesa Darmian lascia l'Inter con un 6 dopo 6 anni, sufficienza anche per De Vrij che gioca senza troppi problemi. Voto 5,5 ad Acerbi, fuori posizione nel finale. Stessa pagella per Luis Henrique, incompiuto come tante volte gli è accaduto in passato.

Bene Diouf, 6,5: salta l'uomo e promette cose interessanti. Beccano invece un 5,5 sia Sucic (meno feroce di altre volte) che Mkhitaryan (morbido al tiro, perde la palla dell'1-1) e con loro anche Carlos Augusto, che difende molle su Bowie in occasione del pari.

In attacco 6,5 a Bonny che genera l'autorete e ad Esposito che gli subentra. Altro 5,5 anche per Lautaro, mentre dalla panchina prendono 6 Zielinski, Dimarco e Mosconi. Sufficienza anche a Chivu: non poteva chiedere di più.