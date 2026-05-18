Fabio Galante era ieri sera tra gli ospiti de La Nuova Ds, dai quali studi ha commentato l'annata vissuta dall'Inter, campione d'Italia e vincitrice anche della Coppa Italia. "Chivu è stato molto bravo a coinvolgere tutti. Quando sono mancati Lautaro, Dumfries o Calhanoglu, quelli chiamati in causa hanno risposto sempre alla grande. E poi i calciatori sono stati i più bravi, la vittoria del campionato è meritata", ha affermato Galante.

La squadra avrà probabilmente bisogno di qualche ritocco sul mercato, ma l'ex difensore nerazzurro è convinto che non serva una rivoluzione. "Manca poco all'Inter, c'è un'ottima base. Sicuramente qualcosa deve essere fatto: un fantasista o qualcuno che salti l'uomo, un centrale se qualcuno della vecchia guardia non verrà rinnovato. Ma veramente serve poco".

Galante parla poi della festa che ha animato ieri le strade della città. "L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter è bellissimo, si è visto anche quando è arrivata la seconda stella. In questi eventi è bellissimo anche per il tifoso che magari non abita a Milano e resta qui, festeggia vicino alla squadra. Sono belle sensazioni. Allo stadio c'erano tantissimi bambini, è stata una giornata di festa".