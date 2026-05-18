Conquistata l'accoppiata di trofei nazionali, Scudetto e Coppa Italia, l'Inter può cominciare a guardare in maniera approfondita al mercato estivo. La società nerazzurra, come riporta il Corriere dello Sport, comincerà il suo percorso verso la prossima stagione con il rinnovo di Cristian Chivu, definito da Beppe Marotta "un aspetto formale", perché "l'allenatore è il presente e il futuro dell'Inter. Vogliamo tenercelo stretto".

Poi ci saranno i giocatori da prendere e secondo il quotidiano il club coltiva ambizioni importanti per il prossimo mercato. Il sogno resta Nico Paz. "Ci sarà qualche cambiamento però all'interno di un progetto evolutivo e non rivoluzionario. Puntiamo a un mix di giovani e giocatori esperti", ha dichiarato ieri il presidente nerazzurro.

Destinato a rimanere in città è invece Hakan Calhanoglu, che anche ieri nelle sue dichiarazioni ha fatto capire di aver evitare un'altra estate piena di rumors come quella andata in scena un anno fa.