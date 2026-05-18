Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta, proiettandosi anche verso la sfida contro l'Inter: "A fine partita mi sono commosso perché è stata una stagione difficile per me. I ragazzi, così come la mia famiglia, mi sono stati vicino. Hanno dimostrato che io non sono un giocatore finito".

Cosa si aspetta dalla prossima stagione?

"Peccato non giocare l'Europa seppur la cavalcata sia stata buona. Oggi ho dimostrato di essere ancora in forma, e spero di continuare così nonostante la mancata Europa".

TMW - Quanto vi hanno aiutato i tifosi?

"Ci sono sempre stati vicini soprattutto nei momenti di difficoltà. Speriamo di dare una grande soddisfazione a loro contro l'Inter".