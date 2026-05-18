Si sgonfia sempre di più l'ipotesi Alessandro Bastoni-Barcellona. E anche in Spagna stanno progressivamente prendendo coscienza del fatto che una pista che sembrava molto calda sta perdendo consistenza, un po' per le richieste dell'Inter un po' anche per il fatto che forse le caratteristiche del difensore nerazzurro non combaciano alla perfezione con le richieste del tecnico blaugrana Hansi Flick, alla ricerca di un difensore centrale dominante e aggressivo, pronto a supportare la squadra in fase offensiva, e non solo bravo a giocare il pallone. In questo senso, secondo il portale catalano El Nacional, proprio il tecnico tedesco ha messo sul tavolo un'alternativa che col passare delle ore sta guadagnando quotazioni nelle idee della dirigenza catalana.

Il nome del prescelto non è una novità assoluta: si tratta di infatti di Christian Romero, l'ex difensore di Juventus e Atalanta oggi al Tottenham. Il Cuti è emerso come una delle vere priorità per rinforzare la difesa .Il suo profilo si adatta molto meglio a ciò che Flick richiede grazie alla sua grinta, alla velocità negli interventi sui cross e alla capacità di giocare negli spazi larghi. È inoltre un difensore aggressivo, con una forte personalità e capacità di leadership, in grado di reggere i duelli individuali in situazioni al limite. Rispetto a Bastoni, apprezzato per la sua capacità di impostare il gioco ma che a volte suscita dubbi quando è necessario correre all'indietro, Romero eccelle proprio in questo tipo di azioni, il che lo rende un elemento più coerente per un sistema con una difesa avanzata. Altro fattore favorevole è il prezzo: si stima che il suo trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro , una cifra più accessibile rispetto ad altre alternative sul mercato.