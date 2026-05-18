Dopo le celebrazioni di ieri con la sfilata del pullman con le coppe del Doblete per le strade di Milano, il capoluogo lombardo si colorerà ulteriormente di nerazzurro per una settimana. A partire da oggi, nel cuore di Brera apre “Internazionale 21”: l’edicola di fronte alla Pinacoteca di Brera si veste di nerazzurro trasformandosi in uno spazio di connessione e celebrazione aperto alla città. La scelta dell’edicola trova le sue radici nell’essenza stessa del luogo: storicamente il punto di accesso alle notizie e storie da tutto il mondo, rappresenta un contatto tra dimensione locale e globale, richiamando in questo l’identità stessa dell’Inter.

Nel pomeriggio è attesa la presenza del vice presidente dell'Inter Javier Zanetti nelle vesti di edicolante d'eccezione, primo di una serie di Legend nerazzurre che ogni giorno per un'ora intratterrano gli avventori in uno speciale meet & greet, durante il quale saranno distribuiti prodotti esclusivi in edizione ultra-limitata. Fino al prossimo 24 maggio, i visitatori potranno entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso. L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00, distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello Scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare.