In casa Bayern Monaco rischia di abbattersi l'ennesima maledizione su un terzino sinistro nelle ultime settimana. Dopo aver perso per tutta la stagione Alphonso Davies (rottura del legamento crociato) e per tre mesi Hiroki Ito (frattura metatarso), ora Vincent Kompany deve fare anche i conti con le condizioni non ottimali di Raphalel Guerreiro, che oggi ha lavorato individualmente e rischia di saltare la prossima gara di Bundesliga contro l'Augsburg di venerdì sera. In merito alla sua convocazione, secondo i colleghi tedeschi, lo staff medico prenderà una decisione non prima di domani. In caso di forfait, anche in ottica Inter, Kompany potrebbe spostare di fascia Sacha Boey o fare affidamento a un ragazzo delle giovanili. Lo riporta la BILD.