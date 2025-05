Dopo sette mesi di assenza dai campi di gioco, ieri Marc-André ter Stegen ha potuto riassaporare nuovamente il gusto del campo da calcio nella partita vinta in rimonta dal Barcellona in casa del Valladolid. Il portiere tedesco, nel dopopartita, ha espresso la sua gioia per il ritorno in campo: "Non vedevo l'ora di giocare questa partita. Una vittoria è sempre meglio per la squadra. Continuiamo sulla stessa lunghezza d'onda. È stata incredibilmente importante, e ora non vedo l'ora di giocare le altre partite", ha detto.

Commentando la partita, Ter Stegen ha ggiunto: "Quando sei sotto di 1-0 in classifica, tutto si complica in qualsiasi stadio. Loro non avevano nulla da perdere. Mi dispiace molto che scendano in Seconda Divisione. Sono una squadra spettacolare. Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo vinto e ottenuto tre punti". Hansi Flick ha già annunciato che Ter Stegen non giocherà martedì contro l'Inter, partita nella quale sarà confermato Wojciech Szczesny.