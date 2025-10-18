Giovanni Cusatis, allenatore dell'Alcione Milano, prova a confortare i suoi ragazzi dopo la sconfitta di ieri nel derby contro l'Inter Under 23: "Mi è piaciuta la squadra per l’applicazione che ci ha messo. Penso che avremmo potuto fare un po’ meglio nel primo tempo, mettendoci più energia. Peccato per il finale dove abbiamo concesso quelle due situazioni e siamo stati puniti. Sul rigore l’arbitro mi ha detto che ha visto le mani sulla schiena, e andando a rivedere poi il replay effettivamente è così, dispiace aver preso quel gol all’ultimo. In compenso nella ripresa abbiamo fatto benissimo, con tanta fame e pulizia tecnica. Questa è una partita che ci deve far crescere e migliorare nelle cose che abbiamo sbagliato", afferma in conferenza stampa.

Ieri si è visto un'Alcione infarcita di giovani leve: "La nostra storia è quella di una società che nasce come settore giovanile, è quindi nel nostro DNA dare spazio ai giovani. Abbiamo diversi ragazzi molto validi che devono crescere in continuità, e questo è il posto giusto dove possono farlo, senza pressioni e con la possibilità di sbagliare". Chiosa sul fascino e la pressione della gara coi nerazzurri: "È stato un bel momento per tutto il nostro movimento, noi come prima squadra rappresentiamo tutta la famiglia Orange, e questo è stato chiaramente un bel traguardo per tutti. Non penso che abbiamo risentito della pressione, penso che l’Inter abbia iniziato bene e che loro siano stati bravi nel limitare il nostro gioco".