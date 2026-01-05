Al di là del lungodegente Denzel Dumfries, Cristian Chivu può sorridere per un'infermeria che si sta progressivamente svuotando. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, la squadra nerazzurra quest'oggi è tornata subito al lavoro per iniziare la breve preparazione in vista del match del Tardini contro il Parma, con Ange-Yoan Bonny che ha lavorato completamente coi compagni e quindi può affrontare la gara dell'ex contro i gialloblu. Ha lavorato a parte invece Andy Diouf, fermato ieri da un affaticamento ai flessori; ma le condizioni dell'ex Lens sono in netto miglioramento e quindi si presuppone che anche lui sarà a disposizione contro la squadra di Carlos Cuesta.
In quanto a Matteo Darmian, l'esterno accelererà il recupero nei prossimi giorni; anche mercoledì sarà out ma potrebbe tornare a disposizione per il big match contro il Napoli.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
