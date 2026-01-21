Monday night per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi che lunedì 26 gennaio affronterà allo stadio Rigamonti-Ceppi il Lecco di Federico Valente. L'incontro sarà diretto dal pisano Gioele Iacobellis, che sarà assistito da Simone Iuliano di Siena e da Giuseppe Minutoli di Messina. Il quarto ufficiale sarà Gabriele Restaldo di Ivrea, mentre Bruno Galigani di Sondrio è stato scelto per il Football Video Support.