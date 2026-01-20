Trasloco, seppur momentaneo, per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi che per una partita dovrà spostarsi dal proprio impianto 'di casa', vale a dire l'U-Power di Stadium di Monza. A causa dell'indisponibilità dell'ex Brianteo per la data del 31 gennaio, i nerazzurri giocheranno il match contro la Pergolettese al Silvio Piola di Novara. Calcio d'inizio fissato alle 17.30.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 13:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
