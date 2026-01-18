Vittoria interna che mancava da quasi 4 mesi per l'Inter U23. Ecco le pagelle della partita tra i nerazzurri e la Virtus Verona.

CALLIGARIS 6 - Tolta l'indecisione con Berenbruch, che sarebbe potuta costare carissimo, è una serata di quasi totale inoperosità per lui.

ALEXIOU 6.5 - Bravo in difesa a disinnescare la Virtus Verona con tante palle alte che lui va a prendere di testa. Ottima prova.

PRESTIA 6.5 - La solita garanzia. Non trema e interviene quando c'è da intervenire, anche se i compagni spesso fermano prima la manovra avversaria.

CINQUEGRANO 6.5 - Intraprendente: questa la parola più adatta per riassumere la sua prestazione in un ruolo, quello di difensore di destra, che non fa spesso ma che oggi ricopre con grande affidabilità. Decisivo anche in occasione del rigore, procurato da lui.

COCCHI 6.5 - Tanta qualità, tanta spinta, sempre pronto. Manca forse un pizzico di precisione sul più bello, con un paio di conclusioni sbilenche, ma la prestazione è più che positiva.

BOVO 5.5 - Gioca un primo tempo in cui, specie inizialmente, fatica a tenere il ritmo e commette diversi errori, poi cresce con il passare dei minuti ma non basta per raggiungere la sufficienza. Giusta la sostituzione all'intervallo, anche in virtù del cartellino giallo che pendeva su di lui. Dal 46' KACZMARSKI 6.5 - Entra bene e dà sostanza e qualità alla manovra nerazzurra. Ottimo ingresso in campo.

FIORDILINO 6 - A volte un po' macchinoso in fase di gestione della palla, dà il meglio di sé, questa sera, in interdizione. Ottima partita per lui nel lavorare, la Virtus Verona fatica parecchio a costruire anche per merito suo. Dall'88' ZANCHETTA S.V.

BERENBRUCH 6.5 - Partita positiva per lui, che mette qualità e precisione nella manovra nerazzurra. Nel secondo tempo sfiora il gol con un bel tiro a giro, bravo Alfonso a impedirglielo. Poi le energie finiscono e diventa impalpabile, ma nel complesso il giudizio è positivo. Dal 67' TOPALOVIC 6 - Non manca intensità e grinta, buon ingresso.

KAMATE' 6 - Nel primo tempo è coinvolto nel gioco nerazzurro e sembra che possa essere a lui a dare il guizzo decisivo per il vantaggio. Poi gli avversari gli prendono le misure e lui si accende a intermittenza, uscendo dalle partite.

LAVELLI 5.5 - Fatica a farsi trovare dai compagni, cosa che invece di solito gli riesce molto bene. In un paio di occasioni, orientandosi meglio con il corpo spalle alla porta, avrebbe potuto innescare azioni pericolose, pur faticando molto contro la marcatura ruvida di Munaretti. Dal 67' SPINACCE' 6 - Discreto ingresso in campo per lui. Nulla di trascendentale, ma comunque si fa vedere.

LA GUMINA 6.5 - Glaciale dal dischetto dopo minuti di confusione dovuti alla malagestione arbitrale. Si tratta dell'unico acuto di una partita non esaltante, ma l'attaccante resta sempre il giocatore più incisivo di questa Inter U23. Dall'80 ZUBEREK S.V.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Buona prestazione a tutto tondo per l'Inter U23. Nel secondo tempo forse un po' troppo passiva, ma comunque solidissima e mai in pericolo. La strada è decisamente quella giusta, con tanti giocatori che stanno crescendo partita dopo partita.