Il Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha inflitto alla Virtus Verona, avversaria dell'Inter Under 23 nell'ultimo turno di campionato, una sanzione di 600 euro "per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo". Nell'elenco degli squalificati per la prossima giornata figura invece il difensore nerazzurro Christos Alexiou, che pertanto sarà costretto a saltare la trasferta contro il Lecco di lunedì sera.

Entra in diffida l'altro nerazzurro Leonardo Bovo, che ha ricevuto la quarta ammonizione. Terza sanzione per Luka Topalovic

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 20 gennaio 2026 alle 18:51
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
