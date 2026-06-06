Svizzera e Australia si sfidano in amichevole nell'ultimo appuntamento che precede la partenza per il Mondiale che, ricordiamo, inizierà giovedì sera alle 21 con la sfida tra Sudafrica e Messico. Diverse conoscenze della A in campo questa sera: dal 1' l'interista Akanji, poi Freuler e Aebischer, Jashari parte dalla panchina.

L'undici elvetico

Svizzera (3-5-2): Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Manzambi, Aeibiscer; Ndoye, Amdouni.