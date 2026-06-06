Gianluca Mancini è un nome che piace e non poco a diverse squadre, ma la Roma ovviamente non vuole privarsi del suo leader difensivo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'accordo per il rinnovo di contratto con Roma fino al 2029 sarebbe già stato trovato mesi fa. Una base d’intesa esiste, con Mancini che dovrebbe arrivare a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. Ma la situazione, come evidenzia VoceGiallorossa, resta in stand-by in attesa dell'arrivo del direttore sportivo Tony D’Amico. La Roma vuole blindarlo.

Sezione: Mercato / Data: Sab 06 giugno 2026 alle 19:35
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione