Mirwan Suwarso, presidente del Como, intercettato a Parma al Festival della Serie A non si sbilancia su quello che potrà essere il ruolo del club lariano nella prossima Champions League: "Non ne ho idea, lo vedremo insieme. Io so che Cesc Fabregas, per come pensa e per come lavora, arriverà ad ogni partita con l'idea di vincere. Quando abbiamo giocato col Barcellona abbiamo provato ad attaccare, abbiamo perso 5-0 ma abbiamo imparato molto".

Una squadra preferita che vorrebbe al sorteggio?

"Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico".

Il Como giocherà in casa le partite di Champions?

Molte persone pensavano che non ci sarebbero state possibilità, io credo che giocheremo le partite di Champions al Sinigaglia".

Il futuro di Nico Paz?

"Il futuro di Nico resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo".

Cambiaso e Chiesa sono nomi per il vostro mercato?

"Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi".

Dopo la Champions, proverete ad avere l'obiettivo Scudetto?

"Non ci pensiamo. Pensiamo a giocare ogni partita provando a vincerla. Vediamo cosa succederà".