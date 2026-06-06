"Il DDL al quale sta lavorando il senatore Marcheschi abbraccia tantissimi temi di nostro interesse e stiamo seguendo con grande attenzione l’iter dei lavori su alcuni dei temi già sollevati dalla Serie A". Con queste parole il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha commentato a Calcio e Finanza la bozza del disegno di legge sulla riforma del calcio italiano, iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi. "Ci sono diversi aspetti che vanno nella direzione da noi auspicata nell’interesse del nostro mondo, su altri penso ci debbano essere delle valutazioni più approfondite e saremo lieti di dare il nostro contributo in quest’ottica", ha aggiunto il numero uno di Via Rosellini.

Politica e calcio insieme per un percorso di successo

Il presidente Simonelli ha poi fatto un appunto con soddisfazione: "Prendo atto con piacere del fatto che la politica si stia interessando al calcio, solo sedendoci dalla stessa parte del tavolo riusciremo a costruire un percorso virtuoso e di successo. C’è finalmente un interesse comune per sostenere e valorizzare al meglio il calcio italiano".