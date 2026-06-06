Anche il team executive della scuderia di Formula Uno Alpine Flavio Briatore, noto tifoso juventino, si scaglia contro il sistema calcio definendolo assolutamente da rifondare. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo storico manager automobilistico spiega il suo punto di vista: "Chi sceglierei per la Nazionale? Il punto è proprio questo: il problema non è l’allenatore. Dobbiamo partire dalle basi, il calcio italiano va rifondato. Serve un commissario per cambiare il regolamento, per stravolgere tutto, perché con qualunque presidente della FIGC non cambierà comunque niente".

Il tennis come punto di riferimento

Non c'è fiducia nemmeno nel nome di Giovanni Malagò, il candidato della Lega Serie A per la presidenza della FIGC: "Sarebbe inserito in un sistema che non può essere cambiato così. Servirebbero poteri straordinari per alcuni anni per poi poter ricominciare tutto in un altro modo. Bisogna guardare ai modelli vincenti, come a quello del tennis".