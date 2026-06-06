Intervistato da Giorgio Porrà nel corso del Festival della Serie A, Roberto Mancini, ex CT della Nazionale italiana, ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli anche alla luce delle recenti parole dedicate all'ex attaccante dell'Inter da parte del sindaco di New York Zoran Mamdani: "Mario ha fatto di tutto per autosabotarsi nonostante le qualità tecniche che aveva, però ha fatto anche belle cose. Perché si continua a parlare di lui? Perché comunque è un personaggio. Poi è anche un bravo ragazzo, una persona perbene; non tutti lo conoscono, non conoscendolo da fuori a volte si danno giudizi che non sono reali".

Chivu visto da Mancini: "Un ragazzo perbene"

Non manca un commento allo Scudetto vinto dall'Inter del suo ex giocatore Cristian Chivu: "Chivu lo conosco, è un ragazzo perbenissimo che conosce bene il calcio ed è molto educato. Ha fatto bene anche a Parma da subentrato ma all'Inter è stato straordinario riuscendo a vincere un campionato, è stato molto bravo. Lui ha puntato molto sull'empatia col gruppo e credo che l'empatia sia alla base di tutti i successi, se c'è empatia hai molte possibilità di vincere

Su Moratti

"Le vittorie dell'Inter arrivate sotto la sua gestione sono tutte merito suo. Ha un amore e una passione incredibile".