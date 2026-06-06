Ivan Provedel resta in prima fila per il ruolo di portiere che andrebbe ad accompagnare Josep Martinez la prossima stagione. Sky Sport riferisce come l'Inter stia parlando con l'agente e come i costi siano ritenuti abbastanza alla portata, essendo quantifcabili in 4-5 milioni. Il suo futuro è legato a quello di Christos Mandas: qualora Provedel venisse ceduto all'Inter o al Bologna che ha fatto un sondaggio il greco resterebbe nella Capitale, ma bisogna tenere d'occhio il Bournemouth, club che ha avuto Mandas in prestito nella seconda parte dell'ultima stagione.

Gattuso però ha le idee chiare

I Cherries hanno fatto capire che potrebbero pensare di ripresentarsi e mettere sul tavolo una buona offerta, anche inferiore ai 18 milioni di euro fissati per il riscatto scaduto qualche giorno fa, per riportarlo in Premier League. A quel punto la Lazio blinderebbe il portiere friulano, anche se le indicazioni del club e del nuovo allenatore Gennaro Gattuso sono quelle di tenere in rosa Mandas soprattutto perché più giovane dell'ex Chievo.