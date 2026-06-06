Aleksandar Stankovic si è reso protagonista di una stagione davvero super con la maglia del Bruges. Prestazioni convincenti in mezzo al campo, smistando il gioco da un lato all'altro con grandissima personalità. Già qualche mese fa, di fatto, l'Inter aveva deciso di attivare la recompra sul giocatore che si è davvero ben disimpegnato tra campionato e Champions. Le qualità del classe 2005 sono notevoli e resta da capire quale sarà il suo futuro, considerando le tante attenzioni che ha attirato. Prossimamente l'Inter prenderà una decisione per il meglio del suo futuro.

Le parole di Marotta

Beppe Marotta, ieri sera, ne ha parlato così: "Abbiamo esercitato la recompra dopo che ha fatto una grande stagione. Stankovic è un giocatore importante dal punto di vista patrimoniale, poi vedremo quale sarà il suo futuro. L'obiettivo dell'Inter è prendere sempre più giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci il loro contributo".