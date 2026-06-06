Dopo le parole dal palco della Milano Football Week, Fabio Capello rilascia anche un'intervista a GazzettaTV nella quale si sbilancia prima di ogni cosa sulla vincitrice dei Mondiali ormai alle porte: "O Spagna o Francia. Credo che siano le squadre con più qualita e giocatori che possano fare la differenza. Ci sarà un clima molto caldo a livello metereologico la qualità sarà molto importante. Sono curioso di vedere se la Germania ha trovato la quadra mancata negli ultimi Mondiali e di capire se l'Inghilterra avrà ancora energie fisiche e mentali per giocarsi i Mondiali; qualora così fosse, sarebbe una concorrente molto pericolosa".
Le piace l'Italia di Baldini?
"Sono molto giovani e interessanti. Conosco Baldini e ho fiducia in lui, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Poi credo che in attacco a centrocampo non abbiamo grosse difficoltà però siamo deboli in difesa; un tempo facevamo la storia con le nostre difese, ora bisogna trovare qualche difensore che possa fare legna".
Quale sarebbe la prima cosa dalla quale ripartirebbe per il calcio italiano?
"Dai settori giovanili, insegnano la tecnica e non la tattica; poi aumentando la velocità della palla e trovare qualcosa in più sotto l'aspetto della personalità e della cattiveria. Poi bisogna giocare la palla più in verticale; bisognerebbe copiare il Como di Fabregas che gioca un bellissimo calcio. Quando c'è da tenere palla la tengono portandola sempre avanti".
Come si risolve la crisi del Milan?
"Non si sa... Perché non si sa dove deve andare, quale indirizzo prendere. Secondo me la situazione è molto difficile e i tifosi sono preoccupati perché fare una squadra con gente che è ai Mondiali mi sembra un'utopia".
Avrebbe confermato Vlahovic?
"La Juve voleva confermarlo, poi non si sono trovati sul piano economico e allora la decisione mi sembra sia stata giusta; non si può tenere un giocatore contro la sua volontà. Poi lui ha la sua volontà, non ce ne sono tanti più forti di lui. O hai la fortuna di trovare un Donyell Malen come la Roma o devi individuare uno importante".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:05 Italia di nuovo in campo, Baldini: "I ragazzi devono giocare con tranquillità"
- 20:50 Mancini: "Chivu straordinario all'Inter, ma aveva fatto bene anche a Parma"
- 20:35 Amichevole tra Svizzera e Australia: Akanji titolare nell'undici elvetico
- 20:20 Zielinski, quasi 90' con la Nigeria: "Dovevo uscire all'intervallo però..."
- 20:05 Tarantino conferma: "C'è stata la possibilità di andare alla Roma"
- 19:50 Perché Jones è il profilo che manca nella mediana dell'Inter
- 19:35 Mancini-Roma, rinnovo in stand-by. Ma la volontà giallorossa è chiara
- 19:20 Sky - Provedel, Inter al lavoro: il futuro dipende dal destino di Mandas
- 19:10 Tegola per l'Argentina di Lautaro: perso un elemento in vista dei Mondiali
- 18:55 Abodi: "Dopo tre Mondiali mancati, spero non ci sia spazio per equivoci"
- 18:40 Como, Suwarso: "Il futuro di Nico Paz resta nelle mani del Real Madrid"
- 18:25 Samaden: "Palestra è arrivato a questo livello grazie all'Atalanta Under 23"
- 18:18 Tarantino: "Cocchi esempio della crescita del vivaio Inter. E Stankovic..."
- 18:08 Besiktas, Italiano: "Voglio qui i migliori. Vedremo le questioni urgenti"
- 17:54 Briatore: "Calcio italiano da stravolgere, per farlo serve un commissario"
- 17:54 Tarantino: "Vincere è bello, ma per i giovani conta il percorso"
- 17:39 Simonelli: "DDL Marcheschi, c'è interesse per valorizzare il calcio italiano"
- 17:25 Capello: "Come si risolve la crisi Milan? Non si sa, situazione difficile"
- 17:10 Perth ospita il calcio italiano: coinvolti anche i club della Western Australia
- 16:55 Zanchetta si presenta alla Pianese: "Non vedo l'ora di cominciare"
- 16:41 Akanji, 'incidente' con lo sponsor: "Non mi ritenevano abbastanza svizzero"
- 16:27 Stankovic-Inter, possibili offerte. Ma il serbo vuole giocarsi le sue chance
- 16:12 Fabregas: "In Italia tanti 0-0 e 1-0, vincere in Serie A non è facile"
- 15:58 Romano: "Jones-Inter, trattativa viva. Ma c'è distanza con il Liverpool"
- 15:44 Capello: "Vedo ancora favorita l'Inter, Chivu ha dato fiducia. Il mio ct è Conte"
- 15:14 UFFICIALE - L'ex Inter Zanchetta è il nuovo allenatore della Pianese
- 14:59 Besiktas, le prime parole di Italiano: "C'è grande sintonia, credo nel lavoro che faremo"
- 14:34 Francia, Mbappé: "Abbiamo tanti reduci del 2018 e 2022, possiamo fare bene"
- 14:19 Juventus, archiviato dal GIP il procedimento sul bilancio del 2022
- 14:04 Argentina, altra tegola: Balerdi a rischio Mondiale dopo Nico Paz
- 13:49 UFFICIALE - Italiano riparte dalla Turchia: è il nuovo allenatore del Besiktas
- 13:44 Croazia, il ct Dalic promuove Sucic: "È versatile e in continua crescita"
- 13:19 Del Piero: "Scambio di maglia con Ronaldo, non sono un appassionato"
- 13:05 Dalla Spagna: Alajbegovic il nuovo Kvaratskhelia? Anche l'Inter su di lui
- 12:50 Ct Slovenia: "Giusto che Topalovic venga convocato in Nazionale maggiore"
- 12:42 Barça, Olmo: "Eravamo più forti sia dell'Inter che dell'Atletico"
- 12:28 Marotta racconta: "A Recoba ho visto fare giocate inimmaginabili"
- 12:14 Capello e il calendario: "Juve-Inter da scudetto? Bello pensarlo perché..."
- 12:00 PALESTRA e STANKOVIC, "traduciamo" il MAROTTIANO: temo per ALEX! SUPER INDIZIO di CHIESA su JONES
- 11:45 Marotta: "Champions, giusta prudenza di Chivu. Nuovo stadio un'esigenza"
- 11:29 TS - Inter pista fredda: il Como prepara l'assalto per Muharemovic
- 11:16 Under 18, definiti gli orari delle semifinali Scudetto: la data di Inter-Torino
- 11:02 Marotta a 360°: "Palestra, il cammino è lungo. Serve pazienza"
- 10:46 TS - Stankovic vuole restare all'Inter, ma quattro club ci pensano: il punto
- 10:33 L'ex allenatore di Palestra: "Non soffrirebbe il salto in una big come l'Inter"
- 10:20 TS - Via Dumfries e forse Luis Henrique, dentro Palestra: rivoluzione Inter
- 10:08 CdS - Mancini, la stagione della Roma non comincia senza il suo rinnovo
- 09:55 Il Messaggero - Il Tottenham punta Ndicka. Ma l'ivoriano non è convinto
- 09:42 CdS - Inter, pronta al rilancio per Jones. Chivu lo preferisce a Koné
- 09:30 CdS - Solet obiettivo principale per la difesa. Ancora nessuna trattativa, ma c'è fiducia
- 09:28 Il Messaggero - Mancini resterà a Roma. Pronto il rinnovo fino al 2029
- 09:15 GdS - Stankovic è tornato a casa e vuole restarci. Il piano dell'Inter
- 09:00 CdS - Inter, per Palestra ora serve lo sforzo. Marotta e Percassi pronti all'incontro
- 08:44 Tra consigli e spoiler, Chiesa avvicina Jones all'Inter: "Mi ha chiesto..."
- 08:30 Marotta, il mezzo dribbling su Palestra: "Piace a tutti. Gli italiani..."
- 08:15 Marotta: "Inter, la Champions e poi vado in pensione... Marotta League, fango nel ventilatore"
- 00:02 Sky - Stankovic vuole giocarsi le sue carte all'Inter. Il club però aspetta
- 00:00 Non cambiamento, ma evoluzione
- 23:47 Calhanoglu promessa elettorale di Hakan Safi? L'Inter non sa nulla
- 23:43 Marianella: "Esposito si è preso l'Inter subito, è sintomo di carattere"
- 23:28 Colonia, Halfmann: "Non dimenticheremo facilmente la gara con l'Inter"
- 23:14 videoChivu racconta la gestione del caso Bastoni
- 22:59 D'Ambrosio: "Dumfries via dall'Inter, la questione è semplice. Ora Palestra"
- 22:45 CIES - Boom Pio Esposito: ora vale più di Lautaro Martinez
- 22:34 Sessa, commissario stadi: "EURO2032, lo stadio di Inter e Milan ci sarà"
- 22:20 L'Inter lavora alla nuova difesa, tra certezze e dubbi. Che ruolo per Solet?
- 22:13 Montella: "Stiamo reinserendo gradualmente Calhanoglu in squadra"
- 22:05 Parma, Cherubini: "Chivu è in un grandissimo club che lo ha aiutato"
- 21:57 De Siervo: "Alla Scala omaggio ai protagonisti del nostro campionato"
- 21:43 Derby d'Italia all'ultima d'andata, è una prima volta storica per la Serie A