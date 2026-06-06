Dopo le parole dal palco della Milano Football Week, Fabio Capello rilascia anche un'intervista a GazzettaTV nella quale si sbilancia prima di ogni cosa sulla vincitrice dei Mondiali ormai alle porte: "O Spagna o Francia. Credo che siano le squadre con più qualita e giocatori che possano fare la differenza. Ci sarà un clima molto caldo a livello metereologico la qualità sarà molto importante. Sono curioso di vedere se la Germania ha trovato la quadra mancata negli ultimi Mondiali e di capire se l'Inghilterra avrà ancora energie fisiche e mentali per giocarsi i Mondiali; qualora così fosse, sarebbe una concorrente molto pericolosa".

Le piace l'Italia di Baldini?

"Sono molto giovani e interessanti. Conosco Baldini e ho fiducia in lui, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Poi credo che in attacco a centrocampo non abbiamo grosse difficoltà però siamo deboli in difesa; un tempo facevamo la storia con le nostre difese, ora bisogna trovare qualche difensore che possa fare legna".

Quale sarebbe la prima cosa dalla quale ripartirebbe per il calcio italiano?

"Dai settori giovanili, insegnano la tecnica e non la tattica; poi aumentando la velocità della palla e trovare qualcosa in più sotto l'aspetto della personalità e della cattiveria. Poi bisogna giocare la palla più in verticale; bisognerebbe copiare il Como di Fabregas che gioca un bellissimo calcio. Quando c'è da tenere palla la tengono portandola sempre avanti".

Come si risolve la crisi del Milan?

"Non si sa... Perché non si sa dove deve andare, quale indirizzo prendere. Secondo me la situazione è molto difficile e i tifosi sono preoccupati perché fare una squadra con gente che è ai Mondiali mi sembra un'utopia".

Avrebbe confermato Vlahovic?

"La Juve voleva confermarlo, poi non si sono trovati sul piano economico e allora la decisione mi sembra sia stata giusta; non si può tenere un giocatore contro la sua volontà. Poi lui ha la sua volontà, non ce ne sono tanti più forti di lui. O hai la fortuna di trovare un Donyell Malen come la Roma o devi individuare uno importante".