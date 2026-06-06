L'ex attaccante della Nazionale neerlandese Wim Kieft è convinto che Denzel Dumfries avrà successo anche al Real Madrid; anzi, ritiene che il giocatore in arrivo dall'Inter possa prendersi subito una maglia da titolare nelle Merengues. Dal suo spazio per De Telegraaf, Kieft sottolinea: "È improbabile che il nuovo allenatore del Real Madrid – probabilmente José Mourinho – tenga in considerazione Dumfries come ala destra. Ciò non cambia il fatto che Dumfries sia un giocatore fenomenale, fantastico in quella posizione, e che il suo trasferimento sarà un successo".

Dumfries ha scelto il club migliore del mondo

Kieft approva pienamente la scelta di Dumfries: "Non andrà all'Atletico Madrid, ma al Real Madrid. Non si può chiedere di meglio. Storicamente, è il miglior club del mondo. Il curriculum di Dumfries è impeccabile, con esperienze in club di alto livello come PSV, Inter e Real Madrid. Senza dubbio farà bene anche in Spagna. È poi davvero un giocatore molto importante per la Nazionale, con la sua energia e il suo gioco offensivo".