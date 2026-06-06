Domani sera alle 21 la nazionale italiana, con grande quantità di giovani nel suo roster, gioca l'amichevole contro la Grecia. Ne ha parlato a Sky il CT Silvio Baldini: "Mi aspetto le stesse cose che ho visto contro il Lussemburgo, anche se l'avversario sarà più forte. Vorrei che i ragazzi giocassero con tranquillità, dimostrando di poter arricchire la partita con la loro libertà e la loro qualità". Sono già stati scelti i numeri per l'amichevole di domani sera e Pio Esposito indosserà la casacca azzurra con la maglia numero nove.