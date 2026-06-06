Subito dopo la firma del suo contratto, Vincenzo Italiano si presenta come nuovo allenatore del Besiktas in conferenza stampa illustrando quelle che saranno le linee guida del suo percorso in Turchia: “Prima di tutto, voglio ringraziare il nostro Presidente e il Direttore Sportivo per la fiducia che mi hanno accordato. Sono molto felice di essere al Beşiktaş. Per un allenatore, è molto importante essere rispettato e amato. Sono molto contento perché sia ​​io che la squadra siamo ambiziosi. Sono felice di essere qui. Le mie idee sono in linea con la struttura della squadra. Vogliamo sfruttare al meglio le nostre fasce e abbiamo grandi aspettative in termini di gol e vittorie. Il calcio che ho praticato nelle mie squadre precedenti è quello del Beşiktaş".

La sicurezza di Italiano: "Il mio obiettivo e quello della squadra coincidono"

Italiano ha anche spiegato come intende costruire la squadra: "L'obiettivo della squadra e il mio obiettivo coincidono. Costruiremo la squadra insieme. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tifosi appassionati. Vogliamo renderli felici. Dobbiamo portare qui i migliori giocatori e utilizzarli al meglio. Conosco già alcuni giocatori. Valuteremo insieme alla dirigenza quali sono le questioni urgenti e agiremo di conseguenza. Credo che raggiungeremo i nostri obiettivi. Voglio iniziare a lavorare il prima possibile. Le strutture sono ottime. Ci sarà una breve pausa. Continuerò a lavorare durante quel periodo. Conosco più o meno il campionato turco. Ci sono squadre importanti. Voglio preparare la mia squadra". Ricordiamo che nel Besiktas milita anche Kristjan Asllani, per il quale è in ballo il discorso riscatto dall'Inter.