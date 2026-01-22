Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Novara, Federico Boveri. Il dirigente ha analizzato anche il tema seconde squadre: "L'Inter è una squadra molto forte, con ragazzi che oggi potrebbero già giocare o fare minutaggi importanti in Serie A: profili davvero interessanti.

Dal punto di vista di una società di Serie A, le Under 23 sono una cosa utilissima: permettono di far crescere il ragazzo in casa, seguendo la linea tecnica del club e migliorandolo notevolmente. Le società che le hanno stanno dimostrando di riuscire a portare ragazzi in prima squadra. Detto questo, per il campionato è un po' triste affrontare una partita senza tifosi: il clima è particolare e ci si deve adattare. Non so quali siano le idee future del presidente e se queste realtà aumenteranno. Capisco il dibattito: è una grande vetrina per le seconde squadre, ma giocare spesso in stadi vuoti e non sapere mai esattamente che formazione affronti rende le cose complesse".