Dopo la vittoria interna contro la Virtus Verona, ha parlato in conferenza per l'Inter U23 Matteo Cocchi. Protagonista di una buona partita, ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Sul rientro in Under-23 dopo l'esperienza in Prima Squadra e su possibili difficoltà di adattamento

"Sono contento di essere tornato a fare minutaggio in partita e anche di starmi allenando spesso in Prima Squadra. Penso sia una cosa positiva per me e per il mio futuro potermi allenare con grandi campioni. Magari c'è un po' di difficoltà quando devo riprendere a giocare ma sono pronto a mettermi a disposizione e ad aiutare i compagni".

Sul primo anno intero tra i professionisti

"Sicuramente questa cosa della malizia, le "cose da grandi", ci mancavano, qualche trucchetto che magari in Primavera, pur essendo un ottimo campionato ci mancava. Stiamo iniziando a metterle dentro al nostro bagaglio e stiamo trovando le soluzioni".

Sulla partita di oggi

"Abbiamo giocato tutti nel modo giusto, con la voglia giusta. Siamo andati in vantaggio con il rigore e poi abbiamo tenuto il controllo della partita senza andare troppo in difficoltà, sono felice che abbiamo mantenuto il risultato dalla nostra parte. Una buonissima prestazione secondo me".

Sulle possibili occasioni sprecate.

"Sulla fase difensiva siamo stati molto attenti, avevamo voglia di non prendere gol. In fase offensiva potevamo sfruttare forse meglio alcune delle tante occasioni che abbiamo creato".