C'è tanto di Pepo Martinez nella vittoria in rimonta dell'Inter sul Como da 0-2 a 3-2 ieri sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 al Sinigaglia. Il portiere spagnolo, tornato titolare il venerdì precedente contro il Cagliari, è stato riproposto come al solito nella competizione dal suo allenatore Cristian Chivu che gli ha dato fiducia. E ha ottenuto in cambio una prestazione di alto livello e, soprattutto, interventi che hanno permesso ai nerazzurri di vivere una serata indimenticabile, in particolare quello su Assane Diao che dopo la rete dell'1-2 firmata da Hakan Calhanoglu si è presentato davanti a lui sfruttando un buco di testa di Francesco Acerbi. Martinez è stato bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a chiudere lo specchio all'esterno del Como, salvataggio festeggiato dallo stadio come se fosse un gol.

Contributo determinante dunque alla follia finale messa in atto dalla sua squadra, con cui ha festeggiato la rimonta ai danni dei lariani, per poi esprimere nel dopo gara sui social il proprio entusiasmo per aver vissuto da protagonista una partita del genere: "Che bello il calcio quando impazzisce. Ci vediamo a Roma". E chissà che a Roma, il 13 maggio, non tocchi ancora a lui difendere la porta dell'Inter.