La vittoria in rimonta contro il Como, che ha permesso all'Inter di qualificarsi per la finale di Coppa Italia, ha galvanizzato tutto l'ambiente interista e Manuel Akanji non poteva esimersi dal partecipare alla grande festa collettiva. Il difensore elvetico mostra tutta la sua carica anche su Instagram dove esalta la prova dei compagni e, qualora ancora non fosse chiarire a qualcuno, chiarisce che l'obiettivo dell'Inter è prendersi il piatto ricco: "Rimonta a freddo. Grande mentalità. Ancora un passo... puntiamo al trofeo!", le parole dell'ex Manchester City.