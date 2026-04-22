La vittoria in rimonta contro il Como, che ha permesso all'Inter di qualificarsi per la finale di Coppa Italia, ha galvanizzato tutto l'ambiente interista e Manuel Akanji non poteva esimersi dal partecipare alla grande festa collettiva. Il difensore elvetico mostra tutta la sua carica anche su Instagram dove esalta la prova dei compagni e, qualora ancora non fosse chiarire a qualcuno, chiarisce che l'obiettivo dell'Inter è prendersi il piatto ricco: "Rimonta a freddo. Grande mentalità. Ancora un passo... puntiamo al trofeo!", le parole dell'ex Manchester City.
Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 14:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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