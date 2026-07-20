Una suggestione che sta progressivamente prendendo piede: e se in estate si consumasse il terzo atto della storia tra Ivan Perisic e l'Inter? Il giocatore croato, secondo le voci, verrebbe valutato come possibile alternativa sulle corsie esterne, potendo garantire conoscenza dell'ambiente e qualità ancora importanti nonostante la carta d'identità reciti 37 anni. Come ha avuto modo di appurare FcInterNews.it, però, ad alimentare la situazione è più che altro il giocatore stesso: è infatti lo stesso Perisic a proporsi e a spingere per ritornare a Milano, dicendosi disponibile anche ad accettare un contratto annuale.

In casa nerazzurra, per il momento, il nome di Perisic non è considerato una priorità visto che le idee sono altre. Ma il nome non è da considerarsi definitivamente accantonato dalla dirigenza di Viale della Liberazione; non si può escludere quindi che in extremis questa pista possa essere presa in considerazione.