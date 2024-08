Autore ieri sera di una prova completa in entrambe le fasi di gioco, l'ennesima da quando è all'Inter, Hakan Calhanoglu esulta per il 4-0 rifilato dai campioni d'Italia all'Atalanta: "Vittoria importante prima della sosta per le nazionali. Siamo sulla strada giusta", ha scritto il centrocampista turco sul proprio profilo Instagram.