Domani pomeriggio, nelle ore precedenti il fischio d’inizio di Inter-Genoa, gli attivisti del gruppo autorganizzato 'Interisti per San Siro' saranno presenti nelle aree adiacenti allo stadio per una grande azione di volantinaggio e sensibilizzazione rivolta a tifosi e cittadini. ​L’iniziativa, fa sapere il gruppo, "nasce per dare voce alla crescente contrarietà verso il progetto di demolizione dello Stadio Giuseppe Meazza e la costruzione di un nuovo impianto condiviso tra Inter e Milan, giudicato dal gruppo un’operazione di pura speculazione edilizia e finanziaria a danno della città e della passione popolare per il tifo e lo sport". Di seguito i punti chiave della mobilitazione di Interisti per San Siro, elencati nel comunicato emesso:

Ristrutturazione, non demolizione

Interisti per San Siro chiede il recupero e l'ammodernamento del Meazza (servizi igienici, piena accessibilità per le persone con disabilità, adeguamento delle sedute), sottolineando come i grandi club europei (da Real Madrid e Barcellona a Liverpool e Bayern Monaco) continuino a vincere e generare ricavi in stadi storici ristrutturati.

Stop all’esclusione dei tifosi 'normali'

"Nel nuovo impianto i posti VIP e Premium passerebbero dagli attuali 4.000 (su 75.000) a ben 15.000 (su 70.000). Dopo un decennio in cui i prezzi dei settori più popolari sono triplicati, il progetto dei Fondi speculativi che controllano al momento Inter e Milan, mira a trasformare i tifosi storici in semplici consumatori, sostituendo il tifo popolare con un modello di show business per ricchi ed arricchiti a beneficio di anonimi azionisti".

Difesa del territorio e della città

"Il gruppo 'Interisti per San Siro' denuncia la svendita di 250.000 mq di tutta l'area pubblica attorno alle stadio, a circa 370 euro al metro quadro e sostiene che il nuovo stadio sia solo un paravento per edificare l'ennesimo centro direzionale di lusso privo di utilità sociale per i residenti dei quartieri limitrofi e per chi vive e lavora a Milano. Le conseguenze sull'inquinamento della zona in caso di abbattimento del Meazza sarebbero pesantissime e durature (polveri sottili - Amianto trasporti - blocco della viabilità ed intasamento del traffico per almeno 5 anni) soprattutto per bambini ed anziani".

Un’alleanza tra tifosi e quartiere

"L'azione di domani segna l'avvio di un percorso condiviso tra tifosi interisti (e si spera quanto prima milanisti) e comitati cittadini, per contrastare queste logiche e difendere l'identità sportiva, culturale e urbana di Milano".

