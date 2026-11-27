Inter-Genoa, gara valida per la tredicesima giornata di campionato, in programma domani, a San Siro, avrà un secondo atto martedì 1° dicembre, quando le due formazioni si sfideranno in gara secca per gli ottavi di finale della Coppa Italia. L'appuntamento in tv è per le 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.