Philippe Donnet, Group CEO di Generali, è intervenuto ai microfoni de Il Giornale d'Italia in occasione della conferenza stampa di Generali e World Tennis, tenutasi il 27 novembre 2026 presso BolognaFiere, nell'ambito della Davis Cup by Generali. Dove ha parlato della strategia del gruppo assicurativo in termini di sponsorizzazioni e naming rights, dove il Leone si è mostrato particolarmente attivo nell'ultimo periodo, come testimonia la denominazione del nuovo stadio di San Siro o quella del palasport di Trieste con annessa partnership con la locale squadra di pallacanestro: "Ci sono anche delle delle attività molto molto locali che facciamo insieme ai nostri agenti a Banca Generali insomma sul supporto. Ci sono tante iniziative quindi sì, facciamo tante cose. Ovviamente queste cose, come il Generali Stadium e come la partnership con World Tennis, sono partnership globali che hanno ovviamente anche ricadute di immagine. Importante perché dà orgoglio ai nostri colleghi, ai nostri agenti sul territorio e anche ai nostri clienti".

Prima calcio, adesso tennis, vedremo qualcos'altro prossimamente?

"Siamo presenti nello sci, siamo presenti nella pallacanestro, nel running, quindi già sono tanti tanti sport".