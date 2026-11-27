Inter-Genoa, match in programma sabato 28 novembre alle 20.45, è la partita speciale dedicata agli Inter Club. Un appuntamento pensato per celebrare la passione nerazzurra e il senso di appartenenza di una community che conta oltre 65 anni di storia.

La giornata sarà arricchita da diverse iniziative riservate ai soci, che potranno visitare alcuni dei luoghi più iconici di San Siro e scattare una foto con le Coppe del Double, esposte eccezionalmente per l'occasione. Previsto anche il Passaporto Inter Club, offerto da Qatar Airways, un percorso interattivo con tappe e timbri dedicati. Presenti inoltre AB InBev con il marchio Bud e Santa Margherita, che riserverà uno sconto speciale all'Inter Store per l'acquisto della nuova bottiglia Special Edition nerazzurra.

Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con BYD, alcuni soci potranno scoprire e provare la nuova Sealion 7 - Inter Special Edition attraverso un'esperienza di test drive presso la sede del marchio. Non mancheranno i momenti speciali allo stadio. Prima del fischio d'inizio, alcuni tifosi affiancheranno lo speaker nella lettura delle formazioni, mentre durante l'intervallo tre soci selezionati attraverso un contest potranno scendere in campo per partecipare all'Half Time Shot, provando a segnare in una speciale porticina posizionata a centrocampo.

La partita speciale sarà ancora una volta l'occasione per celebrare la famiglia Inter Club, che conta oggi oltre 1.080 club attivi, di cui 140 all'estero, distribuiti in 73 Paesi e presente in tutti e cinque i continenti.