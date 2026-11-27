Dopo aver (quasi) sistemato le cose in Champions League, l'Inter vuole tornare a correre in campionato, dove ultimamente ha un po' rallentato (quattro punti nelle ultime tre partite). I campioni d'Italia ospitano il Genoa di Daniele De Rossi, che attraversa un ottimo momento di forma, ma che a San Siro ha perso le ultime 12 consecutive. Alla Scala del calcio, gli esperti considerano ancora nettamente favoriti i nerazzurri: l'1 si gioca – come riporta Agipronews - a 1,28 su Snai, mentre pareggio ed exploit del Grifone sono in lavagna nell'ordine a 5,50 e 10,00. Tre delle ultime cinque partite giocate dalla squadra di Chivu sono terminate con almeno tre reti complessive, trend opposto per quattro delle ultime sei con in campo il Genoa: sabato l'Over è favorito per gli esperti ed è fissato a 1,50 su Betpoint, mentre l'Under è visto addirittura a 2,50. Tre delle ultime quattro vittorie ottenute dall'Inter sono arrivate con il punteggio di 2-0 (come l'ultimo scontro diretto tra le due squadre): sabato questo esito vale 7,00 volte la posta puntata ed è il risultato esatto favorito. Tra i pareggi l'1-1 (11,00) è considerato il più probabile, mentre le quote si impennano in caso di successo dei rossoblù: lo 0-1 (come l'1-2) valgono 25 volte la posta puntata.

PIO MEGLIO DEL FENOMENO

Rimasto fuori un mese e mezzo per infortunio, Lautaro sembra ormai completamente recuperato dopo la rete allo Stoccarda: il secondo gol consecutivo del capitano si gioca a 2,00, stessa quota sia per quello di Pio Esposito. Il centravanti azzurro in caso di doppietta (data a 6,00) supererebbe Ronaldo tra i più giovani a raggiungere 15 gol in Serie A.

Il terzo gol consecutivo di Sucic vale 3,75. Nel Genoa l'uomo copertina è ovviamente Osmajic, attaccante montenegrino che ha già firmato un gol e sei assist in campionato: un suo centro a San Siro è in lavagna a 5,00, mentre quelli di Messias ed El Shaarawy, entrambi ex Milan, si giocano a 7,50.