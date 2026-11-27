"Cosa avrei fatto al posto di Adriano Galliani? Onestamente non mi sarei schierato, vista l’inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose". A dirlo, a margine della partita Italia-Turchia di pallacanestro al PalaEur alla quale ha assistito ieri sera, è il Commissario della FIGC Giovanni Malagò in merito alla candidatura dell'ex AD del Milan alla presidenza federale, parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Parole alle quali ha replicato lo stesso Galliani: "All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan".