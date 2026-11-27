Sono già in vendita per i tifosi nerazzurri i biglietti per il settore ospiti di Borussia Dortmund-Inter, gara di Champions League in programma mercoledì 9 dicembre 2026 alle ore 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. La vendita si articolerà in tre fasi, fino a esaurimento dei posti disponibili: fino alle ore 11:00 di venerdì 27 novembre la vendita sarà riservata a tutti gli abbonati alla stagione 2026/27; dalle ore 11:00 alle ore 17:00 di venerdì 27 novembre, gli eventuali biglietti ancora disponibili saranno riservati ai Soci Inter Club attivi per la stagione 2026/27. Infine, a partire dalle ore 17:00 di venerdì 27 novembre, la vendita degli eventuali biglietti residui sarà riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA.

Per procedere all’acquisto sarà necessario per tutti essere iscritti al programma di Loyalty del Club “INTERISTA” ed aver associato la propria tessera Siamo Noi o Inter Club al profilo.