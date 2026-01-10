E' finita 2-2 la sfida tra Udinese e Pisa. Toscani in vantaggio grazie alla rete di Tramoni; poi i friulani la pareggiano al 19esimo con Kabasele e passano in vantaggio con il rigore di Davis. Nel secondo tempo Moreo timbra il definitivo 2-2. Zaniolo era diffidato ed è stato ammonito: salterà pertanto la sfida contro l'Inter. 1-1 al Sinigaglia tra Como e Bologna: i felsinei sbloccano la contesa nella ripresa con Cambiaghi (poi si fa espellere), ci pensa Baturina a evitare il primo ko casalingo per la squadra di Fabregas.